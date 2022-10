Uomini e donne, Riccardo e Roberta a cena insieme: ritorno di fiamma?

Riccardo e Roberta di nuovo insieme? I due sono stati beccati a Roma, dove si trova per le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. L'incontro è stato paparazzato da Deianira Marzano e ora sorge il dubbio: una semplice cena per assenza di impegni o i due hanno deciso di frequentarsi di nuovo?

Nella foto si vede Riccardo di spalle, lei si vede frontale nella foto. Potrebbero aver deciso di trascorrere la serata in memoria dei vecchi tempi, non è detto che si sia per forza riaccesa la fiamma. Anche perché qualche mese fa Roberta ha raccontato di aver fatto pace con l’ex Riccardo e che non aveva problemi ad avere un’amicizia con lui.

IN PRECEDENZA

In passato, anche Ida Platano, ex di Riccardo, ha accettato di rivedere il suo ex corteggiatore Alessandro per passare una serata in compagnia. E c’è stato anche un bacio. In studio però ha detto che era solo una serata leggera e spensierata, mentre Alessandro ha sofferto, sentendo il tutto sminuito. In quella occasione, nessuno ha condannato Ida per aver scelto di passare una serata e aver baciato Alessandro nonostante non fosse più interessata (ma ci sono stati sviluppi su loro due).

Gianni Sperti e il corteggiatore Armando troveranno il modo anche stavolta di far risultare diversa la serata di Ida e Alessandro rispetto alla cena di Riccardo e Roberta? Bisognerà aspettare le anticipazioni della registrazione per sapere cosa è davvero successo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 15:45

