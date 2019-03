Uomini e donne, lo sfogo di Raffaella Mennoia sul social: «Certa gente dovrebbe sparire invece continua a mettersi in luce»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si lascia andare a uno sfogo su Instagram. La storica autrice di “Uomini e donne”, programma condotto da Maria De Filippi, sembra avercela con qualcuno, ma l’indirizzo delle sue accuse rimane misterioso.Raffaella ha postato una foto che la vede assieme al suo cane, seguita dalla didascalia: “Certa gente dovrebbe sparire invece di continuare a mettersi in luce..di tanti errori commessi quello di non esservi fatti curare è stato il peggiore,poi c’è anche quello della menzogna e della finta solidarietà ma ne parlerò più avanti✌️..#meschini #vergognosi”.Forse l’autrice si riferisce a Sara Affi Fella, tronista che dopo il famoso caso si cui è stata protagonista in trasmissione, è riapparsa sui social. La Mennoia comunque promette di aggiungere particolari alla vicenda e chissà che non faccia anche i nomi dei protagonisti del suo sfogo social.