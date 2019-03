Andrea Del Corso e Mario Serpa, baruffa social dopo il ritorno con Teresa Langella

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bagarre social fra, recentemente tornato fra le braccia della tronistadopo averle rifilato un "no" nella puntata serale nel castello e, opinionista di "" ed ex corteggiatore di Claudio Sona nel programma condotto da Maria De Filippi.Mario sembra non credere troppo all’amore fra i due e ha espresso la sua opinione su Instagram: l’occasione è stata la domanda di un follower sulla coppia a cui lui ha risposto: “Business”. Andrea Del Corso non si è fatto scappare l’occasione e ha risposto al “collega”: “Cercasi morosa per la Serpe accanita! Posso invitarti anch'io come ospite al mio compleanno sabato? Ti faccio trovare una poltrona altrettanto comoda! Però devi promettermi che almeno li due paroline le fai dai. Tutti bravi a parlare quando tornano a casa! Vieni in Veneto che ti faccio vedere come faccio business. Happy life man!”.Poco dopo anche Mario ha risposto al fuoco social: “Gli offro un giretto gratis sulla giostra quando vuole. Preferisco essere single e dormire sereno”.