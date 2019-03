Ultimo aggiornamento: 22:17

«Fai sempre battute, ma non sai niente della mia vita», urla Gemma. «Non sappiamo niente della tua vita, perché sei una perfetta sconosciuta», risponde stizzita Tina. E' l'inizio dell'acceso confronto televisivo tra, durante il trono over di "". Un furioso battibecco che ha costrettoa intervenire per placare gli animi. Le due, da sempre antagoniste, non ce l'hanno fatta a trattenersi e hanno litigato furiosamente in studio.«Sei innamorata della telecamera», ha accusatocriticando la rivale. Per l'opinionista del programma, Gemma non parteciperebbe alla trasmisisone per trovare un compagno, ma solo per essere più visibile. Ma le accuse della Cipollari non sono state accolte di buon grado da Gemma. «Ma tu che ne sai, io ho sofferto, cosa dici di tutti i chili che ho perso...». E tra le due, ormi ai ferri corsi, è dovuta intervenire Maria De Filippi.