Uomini e donne, lite tra Ida e Roberta in studio: Riccardo in lacrime

Caos a Uomini e Donne. O, almeno, è quello che i rumors spifferano dalle registrazioni di sabato 8 ottobre 2022 durante la quale sono mancati scontri e, in particolare, quello che ha visto protagoniste Ida Platano e Roberta Di Padua. L'espero di gossip, Lorenzo Pugnaloni, riporta nel suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, che l’atmosfera in studio si è scaldata con un primo racconto.

Come già anticipato ieri, Riccardo Guarnieri e Roberta hanno raccontato di essere andati a cena insieme la sera precedente e tra loro è scattato un bacio. Nonostante ciò, entrambi hanno assicurato che la loro è stata una serata che non avrà un proseguo. Sembra proprio che abbiano deciso di non andare avanti con la frequentazione. Inoltre, è stato specificato che è stata Di Padua a chiedere a Riccardo di uscire. Nel frattempo, l'ex di Riccardo, Ida è uscita con Alessandro Vicinanza. Dalle anticipazioni è emerso che sia scattata una fortissima lite tra Ida e Roberta. «Una lite grande» si legge. «Tanto che sono arrivate vicino a viso molto vicino», ha svelato Pugnaloni.

Dopo la lite

Dopo la discussione della scorsa puntata, Ida Platano ha deciso di riprendere la frequentazione con il giovane cavaliere Alessandro. Roberta ha esposto subito il suo disappunto, intromettendosi. Sembra che qualcosa sta cambiando in studio per via degli scontri di queste due protagoniste del Trono Over. Inaspettatamente, Tina Cipollari ha difeso Ida e «si è scatenata contro Roberta», si legge. Nelle scorse puntate, l’opinionista aveva sostenuto Di Padua e, come accade da qualche tempo, aveva riservato commenti per nulla positivi sulla parrucchiera di origini siciliane.

Ma Roberta Di Padua non ha litigato solo con Ida, bensì anche con Alessandro, perchè, per la vicinanza, avrebbe svelato a Ida una particolare versione dei fatti. «Alessandro ha raccontato a Ida che Roberta le è praticamente saltata addosso per baciarlo» si legge. A questo punto «Roberta stava per mettergli le mani addosso (in senso lato: si è molto arrabbiata)».

I giudizi degli opinionisti

Anche Gianni Sperti e il corteggiatore Armando Incarnato hanno «speso belle parole per Ida e Riccardo». Di fronte a questi commenti, Guarnieri non è riuscito a trattenere l’emozione. I due hanno chiesto a Riccardo cosa prova davvero per Ida. Ma dopo un po’ di tentennamento, il cavaliere tarantino ha ammesso di non essere più innamorato di lei. Guarnieri ha comunque pianto diverse volte nel corso della registrazione.

Di contro a tutto, invece, Ida e Federica Aversano hanno fatto pace. La tronista ha ammesso di provare fatica a legarsi ad altre persone e questo le crea sofferenza. Parlando di questa sua difficoltà si è emozionata e Ida ha chiesto di poterle dare un abbraccio. Inizialmente, Federica si è tirata indietro, in quanto delusa da alcune dichiarazioni rilasciate di recente dalla Platano in un’intervista sul Magazine del programma. Ida e Federica si sono chiarite ed è arrivato così un abbraccio.

Il Trono Classico ha intanto riaccolto un volto già conosciuto dal pubblico: Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti. Il ragazzo è sceso alla corte delle due troniste, scegliendo di restare solo per Lavinia Mauro. Sembra che i due abbiano già fatto un’esterna. Federica ha eliminato Giuseppe, il giovane corteggiatore da poco passato al suo trono per corteggiarla.

