Uomini e Donne, Eleonora Rocchini dopo l'incidente: «Ecco come sto, andrà tutto bene!»

Lunedì 30 Settembre 2019, 18:25

, ex corteggiatrice di “” torna sui social a seguito del bruttoautomobilistico in cui è stata coinvolta nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 settembre a Napoli assieme alla sorella e altre due amiche.In un post dalle stories del suo account Instagram infatti Eleonora ha raccontato a la dinamica dell’incidente: “E’ stato tremendo l’incidente si – si legge sul social - non sapevamo se ne saremmo usciti vivi da quella macchina, e invece stiamo tutti bene, con qualche problemino da risolvere, chi più chi meno, ma tutti vivi.. ed è ciò che conta. La realtà di tutto è che dopo una cena tra amici, stavamo raggiungendo altri amici a Napoli, e abbiamo perso il controllo della macchina in un tratto di strada in discesa dove la macchina involontariamente ha preso velocità facendoci perdere il controllo del manubrio e di tutto. Poi non so cosa sia successo, non so come siamo usciti dalla macchina, non ero cosciente, le persone che erano con me dicono che dei passanti, angeli, ci hanno tirato fuori rompendo i vetri e chiamando l’ambulanza”.Poi l’ambulanza e l’ospedale: “Ci hanno portato d’urgenza con codice rosso all’ospedale perché eravamo in condizioni di urgenza, chi con costole rotte, chi con l’anca rotta, e io con un trauma cranico che mi ha fatto perdere molto sangue e i denti (…) Andrà tutto bene. Vi ringrazio da parte di tutti per i messaggi e a chi quella sera ci ha aiutato standoci vicino e tirandoci fuori dalla macchina”.