Maria De Filippi infuriata: «A Uomini e donne non esiste nessun copione, chi finge lo fa a nome suo»

scrive a Dagospia per assicurare che a “” non è esiste alcun. La conduttrice è intervenuto sul noto sito diretto da Roberto D’Agostino dopo che in un’altra lettera pubblicata si parlava del dating show Mediaset con storie scritte a tavolino.“Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a “Uomini e Donne” non è mai esistito un copione – ha scritto la De Filippi - che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano”.Maria vorrebbe il nome dell’autore della missiva: “Ti chiedo la cortesia di fornirmi l’indirizzo email o le generalità di tal “Fabio” che pare abbia scritto su Dagospia che si, lui sa che Uomini e Donne è pettinato, come lo hai definito tu. Posto che non è vero anche se tu sei libero di pensarlo (pur sbagliando), vorrei però avere la possibilità di denunciare il signore che dice che esiste un copione o almeno significargli tramite un legale, che non può dire finte verità come se fossero vere. Chi dice il falso di solito ne paga conto. Se non ti dispiace mi piacerebbe poter difendere il lavoro di tutti noi. Con autorizzazione alla pubblicazione, solo se integrale, di quanto sopra, ti saluto cordialmente, Maria De Filippi”.La lettera incriminata recitava: “Buonasera, stavo vedendo la trasmissione di Canale 5 “Non è la D’Urso” dove stavano discutendo della questione di Pamela Prati, e tra gli ospiti c’era il sig. Dagospia che diceva tra tante cose giuste e vere. Ad esempio, sosteneva anche che le storie di “Uomini e Donne” sono pettinate con un copione, come anche “Forum”, e le sue parole sono state minimizzate dagli ospiti. Io sottoscritto confermo quello che ha detto D’Agostino in quanto io ho partecipato a “Uomini e donne” e anche a “Forum”. E mi hanno dato un copione. Fabio".