Vieni da me, lite in studio. Alba Parietti telefona in diretta e attacca Mughini: «Non ti permettere...». Caterina Balivo allibita

di Emiliana Costa Vieni da me , lite in studio. Alba Parietti telefona in diretta e attacca Gianpiero Mughini: «Non ti permettere...». Caterina Balivo allibita. Oggi, lo scrittore è stato ospite del salotto di Rai1, rispondendo alle domande al buio. Mughini ha parlato anche di Alba Parietti. Da lì il litigio. Ma andiamo con ordine.



Rispondendo a una domanda su Alba Parietti , Gianpiero Mughini avrebbe affermato: «Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quando parla della seconda guerra mondiale...». Sarebbe stata proprio questa la frase che avrebbe fatto infuriare Alba Parietti, che a quel punto ha chiamato in diretta.







Ecco le sue parole: «Sono Alba Parietti, a fatica contengo la rabbia. Non permetto a Mughini di mettere in dubbio la mia conoscenza sulla periodo della Resistenza. Mio padre è stato un partigiano». Mughini, inquadrato, commenta: «Un comizietto da quattro soldi...». A questo punto, interviene Caterina Balivo che conclude: «Alba hai replicato. Mughini mi pare non voglia rispondere». Lunedì 9 Dicembre 2019, 15:11

