Vittorio Sgarbi da Caterina Balivo a "Vieni da Me", ecco com'è nato il tormentone "Capra"

l ciritico d'arte ha risposto a una domanda della conduttrice - che gli chiedeva se sapesse «fare la lavatrice» - esclamando: «No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori».

Venerdì 8 Novembre 2019, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA