Un capitano, Pietro Castellitto interpreterà Francesco Totti. Tifosi in rivolta: «Non gli somiglia per niente»

Francesco Totti e Ilary Blasi beccati a letto: il momento intimo finisce su Instagram

Martedì 12 Novembre 2019, 14:15

Ora è ufficiale:, laispirata alla carriera di, si farà. A interpretare l'ex capitano della Roma è stato scelto, 28enne figlio di Sergio e di Margaret Mazzantini.La, che sarà realizzata da WildSide per Sky e sarà diretta da Luca Ribuoli, vedrà iniziare le riprese a febbraio 2020, fino all'inizio dell'estate. La narrazione va dalla gravidanza di mamma Fiorella fino alla conquista della Scarpa d'Oro, nel 2007, e la serie sarà composta da sei episodi da 50 minuti ciascuno. La serie tv è ispirata all'autobiografia di, scritta insieme a Paolo Condò e pubblicata da Rizzoli.La scelta di, però, non ha convinto i. Il 28enne attore ha alle spalle una certa esperienza, dopo il debutto con una piccola parte, appena 13enne, nel film Non ti muovere, diretto dal padre Sergio e tratto dal romanzo scritto dalla madre Margaret. Insieme al padre Sergio,ha lavorato in altri due film: La bellezza del somaro e Venuto al mondo. Dopo la commedia È nata una star?, il 28enne attore aveva anche interpretato, in maniera assolutamente convincente, il personaggio di Secco nel film La profezia dell'armadillo, tratto dalla graphic-novel d'esordio di Zerocalcare.Se la scelta 'artistica' può essere accettata, quello che non va giù ai tifosi della Roma è la scarsa somiglianza tra. La maggior parte dei tifosi ha commentato così la notizia: «Non gli somiglia affatto, possibile che non ci fosse un altro attore più somigliante? Ad esempio, Alessandro Tiberi». C'è chi però è fiducioso: «Vedrete che truccatori e costumisti faranno un ottimo lavoro». E chi proprio non riesce a sopportare le critiche continue dei tifosi sui social: «Noi romanisti, oltre a sentirci allenatori, calciatori, direttori sportivi, ora ci crediamo anche grandi registi e attori, dobbiamo sempre criticare quando forse sarebbe meglio tacere ogni tanto».