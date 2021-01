Tornano le sfide di Amici 20: superospite Fabrizio Moro

Tornano le sfide di Amici: superospite Fabrizio Moro. Sabato ricchissimo di eventi per Canale 5, oltre a Verissimo e C'è posta per te torna anche la scuola più amata d'Italia e proseguono le sfide di canto e di ballo in vista della fase serale del programma.

Sono 16 gli allievi della classe di Amici, tutti ambiscono a partecipare alla prima serata del talent show a chi di loro verrà riconosciuto il talento e avrà il privilegio di accedervi? A giudicare la sfida di canto il giornalista e critico musicale Luca Dondoni, a rappresentare il network radiofonico radio 105 Alessandro Sansone.

Superospite sul palco di amici il cantautore Fabrizio Moro che presenta un medley dei suoi brani “Portami via” e “il senso di ogni cosa”

