Il dolore di Manila Nazzaro a Verissimo dopo la perdita del bambino: «Mi sento svuotata». La reazione di Silvia Toffanin. L'ex Miss Italia racconta per la prima volta il dramma del suo aborto spontaneo e del grande sostegno ricevuto dal suo compagno Lorenzo Amoruso.

«Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza». Manila Nazzaro in esclusiva a Verissimo racconta per la prima volta il dramma del suo aborto spontaneo: «Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane».

Ai microfoni del talk show l'ex Miss Italia visibilmente commossa confessa: «È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza».

Manila, che con il compagno Lorenzo Amoruso ha partecipato a ‘Temptation Island’, lancia un appello a tutte le donne che si sono riconosciute nella sua storia: «Può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 18:20

