Tivùsat, ​arrivano 2 nuovi canali in 4K: programmi gratuiti di arte e lifestyle

Giovedì 12 Dicembre 2019, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

annuncia l'arrivo di due nuovi canali tv:, che trasmetteranno da dicembre nello standard 4K con immagini strabilianti che hanno 4 volte la quantità di pixel dell’HD, uno straordinario livello nei dettagli, maggiore senso di profondità e una sensazione di totale coinvolgimento nel contenuto. Il primo canale 4K è interamente dedicato alle arti visive, è stato lanciato in Francia nel 2017. Il canale offre una programmazione dedicata all’Arte classica, moderna, contemporanea ma anche alla Street-Art, Fumetti, Arte digitale, Fotografia, Installazioni Video; con 350 ore di programmi 4K già prodotti, MUSEUM ha uno dei più grandi cataloghi di contenuti 4K al mondo.è un canale in 4K ricco di intrattenimento Zen, spunti di meditazione, esercizi di fitness, yoga ed approfondimentiispirazionali e pratici per vivere al meglio la propria vita. My Zen offre contenuti pregiati con programmi 4K realizzati in località mozzafiato in giro per il mondo. Creato nel 2008, il canale è distribuito in oltre 82 paesi tra Europa, Russia, Medio Oriente, Africa, Asia, Caraibi e Nord America.«Siamo lieti che MyZen continui il suo veloce percorso di diffusione del 4K e arrivi in Italia su tivùsat! Stiamo avviando questa nuova partnership strategica che ci consente di accedere almercato Tv italiano e di mostrare i programmi di lifestyle più trendy ed esclusivi, in esclusiva per i telespettatori di tivùsat», commenta, amministratore delegato di MyZen TV.«L'Italia è sicuramente uno dei paesi più importanti al mondo per quanto riguarda l'arte – dice, amministratore delegato del Canale - Siamo quindi entusiasti di lanciare MUSEUM 4K su tivùsat. E non vediamo l'ora di sviluppare collaborazioni con Musei e Gallerie d'arte del vostro paese»«Con Museum e MyZen l’offerta in 4K di tivùsat si arricchisce ancora di più– afferma il nuovo presidente di tivùsat– mettendo a disposizione degli utenti della piattaforma satellitare gratuita due canali internazionali di prestigio che hanno una programmazione dedicata rispettivamente all’Arte in tutte le sue forme e alla cultura del benessere, che nelle immagini in 4K Ultra HD trovano la loro massima esaltazione».Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, ha dichiarato: «Siamo davvero lieti di mettere a disposizione il nostro satellite Hotbird 13° est di Eutelsat per supportare tivùsat nell’ambito di un rapporto di lunga data che questa volta consentirà di fruire di due canali eccezionaliassicurando agli utenti un’esperienza di visione senza precedenti grazie alla straordinaria potenza delle immagini Ultra HD».MyZen e Museum si uniscono a Rai 4K, Eutelsat 4K1, Fashion Tv and NASA TV, disponibili dal numero 200 in poi del telecomando di tivùsat, accrescendo a ben 6 il numero dei canali in 4k disponibili su tivùsat. Per avere tivùsat non serve alcun abbonamento, solo un dispositivo certificato tivùsat collegato ad una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13 ° Est. Potrai vedere oltre 160 canali Radio e Tv, tra cui ben 52 canali in HD e 6 in 4K.