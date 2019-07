Tivusat compie 10 anni e festeggia con 4,5 milioni di spettatori al giorno

La Tv satellitare nasce nel nostro paese circa 20 anni fa e oggi più del 30% delle famiglie italiane riceve la programmazione televisiva attraverso una parabola. Nel panorama della televisione satellitare italiana, tivùsat si conferma come la “televisione satellitare gratuita” e in questi giorni festeggia i 10 anni di attività con il superamento di 3,5 milioni di smartcard attive. La media degli spettatori che accede quotidianamente a tivùsat è di 4,5 milioni (dati Auditel). Tivùsat offre 116 canali televisivi tra generalisti, tematici e all news. Venerdì 5 Luglio 2019, 19:39

