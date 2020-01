Tivùsat: ora disponibile Travelxp 4K, il primo canale di viaggi al mondo interamente in 4K

Venerdì 31 Gennaio 2020, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A partire da oggi 31 gennaio, i contenuti premium disono disponibili per i telespettatori italiani sul canale 225** di, la piattaforma satellitare italiana in chiaro. Travelxp 4K, il primo canale HDR 4K al mondo, ha debuttato in Ultra HD a gennaio 2017 sulla piattaforma di distribuzione SES Ultra HD in Nord America, su Eutelsat Hotbird 13.0 in Europa, Medio Oriente e Nord Africa & su SES Astra 19.2 in Europa.Parlando del lancio, Presidente di tivùsat ha commentato: «tivùsat è orgogliosa di offrire ai propri clienti la visione dei programmi di Travelxp 4K. Con il 4K –HDR coglieranno ogni piccolo dettaglio, ricavandone una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova. Immagini più dettagliate, colori più brillanti, unamolto più elevata dell’alta definizione, per immergersi in un Canale davvero nuovo».è un'ottima piattaforma per la trasmissione dei contenuti premium in 4K di Travelxp 4K in standard HLG HDR, con uno spazio colore REC 2100 a 10 bit e 50 frame. Oltre alla vivida e coinvolgente qualità delle immagini che il nostro canale offre, siamo anchedi mostrare agli italiani i diversi generi di contenuti di viaggi originali e interessanti che produciamo" ha detto Sumant Bahl, Managing Director di Travelxp per l’Europa».Con oltredi contenuti premium di viaggi e lifestyle, Travelxp è distribuito in oltre 30 paesi, in più di 15 lingue e in più di 93 milioni di case. Travelxp è anche il più grande produttore di contenuti die leader globale nell'innovazione della tecnologia HDR 4K. Con un mix di programmazione diversificato, tutti gli spettacoli di Travelxp sono produzioni interne originali girate in oltre 55 paesi con conduttori provenienti da tutto il mondo.La scelta delè avvenuta, per la prima volta, attraverso una consultazione diretta degli utenti sulla pagina ufficiale di tivùsat di Facebook ed Istagram, scegliendo tra 3 numerazioni. Circa il 10% delle famiglie italiane riceve oggi la tv via satellite grazie a tivùsat, con oltre 3,6 milioni di smartcard attivate.È la, con la quale il telespettatore può accedere ai canali generalisti, a tutti i canali presenti anche sul digitale terrestre e, in più alle principali emittenti internazionali. Tivùsat è l’unica piattaforma gratuita dove è possibile vedere più di 110 canali, 52 dei quali in HD e 7 in 4K Ultra HD.