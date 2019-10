Temptation Island Vip, Pago a Serena: «Io ti amo talmente tanto che ti farei vivere felice con chi vuoi»

Temptation Island Vip

Lunedì 14 Ottobre 2019, 22:23

. Dopo anni di silenzi non dettistanno affrontando all’ultimo falò di confronto di Temptation Island Vip tutti i loro problemi. Nella seconda parte del falò che stiamo seguendo in si riparte dal percorso di Serena.ascoltano la confessione della Enardu in confessionale in cui ammette di sentire delle mancanze, ma che non vuole mettere a repentaglio il rapporto perchè Pago è una bella persona.«Ti stai accontentando di Pago bravo ragazzo - dice -Io sono incazzato nero perché se c’è una cosa che ho capito è che bisogna parlare e dirsi tutto». Serena confessa che spesso non ha detto di non stare bene per quieto vivere. Anche Alessia Marcuzzi cerca di prendere le difese della Enardu: «Quello che state vivendo voi l'ho vissuto sulla mia pelle», spiegando che non sempre è facile dire davvero quello che si pensa. «Serena tu a me non mi prendi per il cu*o, tu hai preso questo ragazzo e te ne sei andata via con lui, è questo quello che vuoi?». Serena e Pago si accusano l’un l’altro per non aver fatto il primo passo.