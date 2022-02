Stefano De Martino torna con "Stasera tutto è possibile" con ospiti e nuovi giochi: «Lo sento nelle mie corde»

Stefano De Martino torna con Stasera tutto è possibile. Periodo di grazia per l'ex ballerino di Amici: dopo il successo dello show di cui è stato anche autore, Bar Stella, torna su Rai2 con il comedy show targato Endemol Shine Italy di cui ha condotto tre edizioni.

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

«Ad un certo punto ho capito che l'unico modo era non imitare o scimmiottare nessuno, ma, pur cercando sempre di migliorami, di attenermi quanto più possibile alla spontaneità, al mio registro, ho molto da imparare. Ma questo programma lo sento nelle mie corde e poi sono circondato da amici, professionisti ed è tutto basato sull'improvvisazione», ha dichiarato il conduttore.

Al suo fianco, confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l'imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema, tra giochi e prove tutte da ridere con le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Per la prima, il tema è Musica, arriveranno sul palco dell'Auditorium Rai di Napoli ospiti come Cristina D'Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Ma non saranno gli unici: sono attesi grandi nomi.

Tra i giochi La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, ma torneranno anche altri «classici», come Segui il labiale, Speed Quiz, Do re mi fa male e Rumori di mimo, a cui si aggiungeranno giochi nuovi, tutti da scoprire. Tra questi, nel corso delle puntate, ci saranno: Chiuditi sesamo, Colonna Sonora e C'era una giravolta. Nel primo, Chiuditi sesamo, giocheranno due vip che dovranno passare il maggior numero di oggetti da una parte all'altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. De Martino ricorda il suo debutto nello show: «Mi hanno inviato dei video di Amadeus che ha condotto varie edizioni. Io ho iniziato a guardarli. Poi ho smesso. Ho capito che se lo avessi imitato sarei sembrato una macchietta». In futuro le piacerebbe Sanremo? «Ma non scherziamo: per raggiungere la professionalità di Amadeus mi vengono i capelli bianchi».

