Splendida Cornice, Geppi Gucciari commossa: «Per me una conversazione difficile e preziosa»

Grande commozione al programma Splendida Cornice di Geppi Cucciari andato in onda su Rai3, dove ha parlato di un accaduto che l'ha commossa. A cinque anni dalla tragedia di Parigi, l'incontro tra Azdyne Amimour e Georges Salines, rispettivamente genitori di un attentatore e di una vittima degli attacchi terroristici, ha suscitato un'emozione profonda nel cuore di chi ha assistito a questa straordinaria testimonianza di riconciliazione andata in onda in televisione.

Il racconto

Azdyne Amimour, un commerciante di 72 anni di origini algerine padre di uno degli attentatori del Bataclan, e Georges Salines, un intellettuale e medico francese di 62 anni padre di una delle vittime sono saliti sul palco di Splendida Cornice per raccontare la loro storia di perdono e amicizia. Un momento di estrema commozione, che ha colpito al cuore anche la stessa conduttrice.

