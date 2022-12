Serena Rossi in "Beata te": «Racconto la libertà delle donne»

di Valerio Di Marco

Immaginate la visita dell’Arcangelo Gabriele per annunciarvi che avrete un figlio. Immaginate pure che diventare mamma non sia una vostra priorità e che vi serva del tempo per pensarci. È la storia di Marta (interpretata da Serena Rossi), regista teatrale che sta per debuttare con il suo “Amleto”, alla quale il giorno del suo quarantesimo compleanno appare la visione celeste messaggera della lieta notizia. La donna però non è convinta se accettare il “dono” e l’Arcangelo (Fabio Balsamo), rimasto basito per la reazione, si ritrova costretto a restare sulla Terra in attesa di una decisione della prescelta, stabilendosi a casa sua per due settimane, il tempo durante il quale la regista dovrà capire di cosa ha bisogno per essere felice. “Beata te”, film in uscita su Sky Cinema e Now il 25 dicembre, è una commedia graziosa e leggera diretta da Paola Randi. È stata tratta da un’opera teatrale e poi rimaneggiata nella sceneggiatura. «Abbiamo scelto l’Amleto perché in fondo è l’emblema del dubbio», ha spiegato Lisa Nur Sultan, una delle due sceneggiatrici insieme a Carlotta Corradi.



