Scene da un Matrimonio: ultima puntata per Anna Tatangelo con la storia di Ilaria e Christian

Domenica 15 maggio, alle ore 14:20, su Canale 5 si conclude la seconda edizione di “Scene da un Matrimonio” condotto da Anna Tatangelo. Al centro di quest’ultima puntata il matrimonio di Ilaria e Christian. Entrambi hanno 25 anni e vivono a Sabaudia insieme alla loro piccola Chanel di due anni e mezzo.

Lei fa la mamma a tempo pieno, lui fa il manovale. Si conoscono da quattro anni e la data del loro matrimonio è esattamente quella del giorno in cui si sono conosciuti. Si sposeranno con rito civile a Terracina, in provincia di Latina, in una location elegante che si affaccia sul mare. Sarà un matrimonio semplice ma molto spensierato.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia della puntata è affidata a Giacomo Frignani. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.

