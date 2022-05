Isola 2022, Roger si fa male e si accascia: «Non riesce a parlare». Permanenza a rischio?

Isola 2022, Roger si fa male nella sfida con Clemente e finisce a terra dal dolore. Ecco come sta. Dopo la prova ricompensa tra i naufraghi "originali" e quelli di Playa Sgamada, Roger, che ha il dente avvelenato con i coniugi Russo, lancia una sfida al campione olimpico durante la puntata di venerdì sera.

Serataccia per il povero Roger Balduino. Il modello, durante la sedicesima puntata di venerdì sera, si è scontrato prima con Estefania, ricevendo un due di picche, poi ha sfidato Clemente Russo alla prova del pendolo, ma si è infortunato.

Clemente vince la prova ma Roger si accascia a terra dolorante, Alvin ferma il programma e dice «Non riesce a parlare», Clemente chiede subito un medico che accorrono in spiaggia a verificare le condizioni del modello. Il dottore immobilizza subito la caviglia di Roger, ma sia Ilary Blasi che gli opinionisti Vladimir e Nicola vogliono avere aggiornamenti.

«Al momento gli aggiornamenti sono questi - spiega Alvin - è stato immobilizzato l'arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull'elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per fare una radiografia e capire se c'è qualcosa di rotto. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni».

Quasi al terminde della puntata durante le ultime nomination Alvin aggiorna il pubblico sulla condizione di Roger «Buone notizie non c'è una frattura ma una distorsione in inversione, nei prossimi giorni capiremo se Roger potrà o meno rimanere in gioco».

