Isola 2022, Estefania attacca Roger: «Torna a giocare sporco da solo». La replica «Lei voleva la storia finta»

Isola 2022, Estefania attacca Roger: «Tornare a giocare sporco da solo». La replica «Lei voleva la storia finta». La storia d'amore tra i due modelli sembra essere giunta al capolinea. Durante la puntata di venerdì sera, Estefania ha raccontato tutta la sua delusione dopo quello che ha sentito da Laura Maddaloni.

Estefania, dopo aver ascoltato le parole di Laura che le ha detto del "tradimento" di Roger nei confronti del gruppo e delle attenzioni che aveva verso la sua ex, ha voluto un faccia a faccia in diretta con Roger. Il modello ignaro di tutto ha provato a madargli un biglietto d'amore, ma una volta davanti a lei ha trovato un muro.

«Non mi sono piaciute tutte le scelte che hai fatto per il gruppo - spiega Estefania - poi quando ti hanno detto di scegliere tra me e la tua ex hai detto che ci dovevi pensare. Ma che risposta è? Lei è venuta qui, ti voleva bene, hai fatto questo show sapendo che lei veniva qui, io non centravo niente con la vostra storia mi avete messo in mezzo. Mi hai dato questa collana ma sono io che non scelgo te. Come uomo mi hai deluso tantissimo, in Spagna si dice sei rimasto senza pane e senza torta»

«Brava Laura, credi a lei - replica ironico Roger - Prima di inziare io ti avevo raccontato della mia ex e che sarebbe stata in studio. Io non sono venuto qui a trovare la fidanzata, lei è stata la prima a dire giochiamo su questa cosa d'amore che piaceva al pubblico. Piano piano mi è piaciuta di più , a Estefania ho raccontato tutto di me, di lei non so niente».

«Io non sono stupida . ribatte furiosa Estefania - ora puoi tornare a giocare sporco da solo. La nostra relazione è iniziata come attrazione fisica è vero, ma nessuno mi ha detto di fingere, è lui che vuole arrivare fino alla fine»

«A me mancava davvero e infatti ho provato a mandargli un messaggio senza farmi vedere. Ma se lei mi manda affanc*lo così come faccio a farle cambiare idea? Quando io provavo a baciarla lei diceva ancora no, e aspettava una telecamera».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Maggio 2022, 23:24

