Rai1, riparte il daytime: storie, news, approfondimenti e le bellezze dell'Italia. TUTTI I PROGRAMMI

Da lunedì si riparte con il daytime di Rai1. Ai blocchi di partenza tutti i programmi della scorsa stagione, confermati e agguerriti come sempre.

Si parte da UNOMATTINA con Monica Giandotti e Marco Frittella. Obiettivo raccontare quello che è successo nel giorno precedente e quello che accadrà nella giornata appena cominciata. Il senso delle notizie come dice Frittella.

«Unomattina ha ottenuto una media del 17,5% - sottolinea il direttore di Rai1, Stefano Coletta – ma nella prima parte va cambiato qualcosa, ci stiamo lavorando». Nell’ultima parte invece si parlerà delle bellezze italiche e di cultura, «una specie di Rinascimento – spiega Giandotti – un nuovo inizio e un’iniezione di fiducia per ripartire».

A STORIE ITALIANE Eleonora Daniele, reduce da una splendida stagione e al nono anno di trasmissioni in quella fascia del mattino, ribattezzata la "fascia Daniele", riporta in campo la sua squadra vincente. «Dedicheremo sempre più spazio all’infanzia e all’adolescenza – ribadisce la conduttrice – perché abbiamo molte telespettatrici attente a figli e nipoti. Abbiamo parlato di bullismo, disabilità e le nostre storie le teniamo, non le abbandoniamo mai».

È SEMPRE MEZZOGIORNO con Antonella Clerici «è la casa degli italiani – come dice la conduttrice – aperta a tutti. I messaggi più forti passano con il sorriso e la leggerezza».

OGGI È UN ALTRO GIORNO apre il pomeriggio con Serena Bortone che sottolinea come tra il suo pubblico siano cresciuti gli ascolti della fascia giovani, con più laureati.

LA VITA IN DIRETTA di Alberto Matano chiude il day time. La ciliegina sulla torta, il programma che ha conquistato la medaglia d’oro battendo Pomeriggio Cinque. Studio più bello, più interattivo, con la squadra degli inviati rafforzata da nuovi innesti. «Un grande successo – sottolinea Coletta – complimenti a Matano per aver realizzato un programma elegante, sobrio senza mai cadere nel trash».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA