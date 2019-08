Riccardo Fogli: «Dopo l'isola dei famosi lascio la tv, ha causato troppe sofferenze alla mia famiglia»

Giovedì 15 Agosto 2019, 22:55

Dopo la, in cui sono stati messi a fuoco delle questioni familiari molto intime che hanno profondamente ferito e scosso non solo il cantante, ma tutta la sua famiglia, Fogli ha scelto dio per tutelare la sua vita privata.Nella scorsa edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona raccontò in diretta che Riccardo veniva tradito da anni dalla compagna Karin Trentini con un uomo molto più giovane di lui. La notizia gettò il naufrago nello sconforto e segnò uno dei momenti più bassi probabilmente delle televisione italiana. Subito è arrivata la smentita dalla moglie, poi le scuse di Alessia e anche quelle di Corona, ma il dado era tratto e memore di quel terribile episodio oggi Riccardo dice basta.«Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!», spiega al settimanale Di Più. Nonostante questo Riccardo afferma che il reality ha stretto ancora di più il rapporto con Karin: « A darmi dolore è stato il fatto che si siano inventati una storia che non esiste e che ha provocato grande sofferenza a mia moglie e alla mia famiglia, ma dopo la partecipazione al reality il rapporto con Karin è cambiato in positivo».