Riccardo Fogli dopo l'Isola: «Ora sto meglio grazie all'affetto di tutti». Poi parla dell'ex moglie Viola Valentino

Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: la sorpresa di Maria De Filippi​

Venerdì 31 Maggio 2019, 20:10

«Ora sto meglio, grazie al grande affetto che ho trovato da parte di tutti, ma soprattutto dei miei fratelli, i Pooh».è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e ha parlato della sua esperienza all'Isola dei Famosi, con il cosiddetto '', col presunto tradimento della moglie,, e la grande sofferenza durante il percorso in Honduras.«Mi sto riprendendo la mia vita, sto cercando di passare il tempo libero insieme a mia moglie e a mia figlia Michelle. All'Isola è stata davvero dura, ma i Pooh mi sono sempre stati vicini e mi hanno sempre sostenuto. I Pooh sono una grande famiglia, diventare uno di loro vuol dire aver superato un esame morale, i Pooh sono persone moralmente integre» - ha spiegato- «Ho sofferto moltissimo, ma una volta tornato a casa ho scoperto un affetto incredibile da parte di tutti. Ho avuto la sensazione di avere tanti amici che mi sostenevano». Lo riporta anche Gossipetv ha poi parlato dell'ex moglie,, e delle sue numerose apparizioni televisive: «Viola è una donna dolcissima e merita rispetto e affetto. Le auguro felicità, non voglio criticare i fidanzati o i mariti, ma merita rispetto e affetto. E le ho consigliato che quando qualcuno non la rispetto dovrebbe ripartire da capo. Dovrebbe stare vicino solo alle persone che se la meritano…».