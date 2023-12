Rai, l'ad Roberto Sergio: «Trasmettere all'estero e in lingua italiana i nostri programmi è un valore assoluto»

di Redazione web

L'attenzione della Rai per gli italiani residenti all'estero. «Trasmettere all'estero e in lingua italiana i nostri programmi è un valore assoluto: sono molti gli italiani e le famiglie di origine italiana che vivono all'estero e per il servizio pubblico è un obbligo esserci». A sottolinearlo è l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, durante la presentazione nella sede di Radio Rai in via Asiago a Roma.

La programmazione

Oltre al "meglio di" tratto dalle altre reti, in palinsesto figurano trasmissioni originali come "Punto di vista", "Verso il Giubileo" con don Valter Insero, "La Storia siamo noi" sottotitolata in inglese con Giovanni Minoli, "Italian colors" dalle produzioni della Tgr, "Tren Italy" con tg1 e Tg2, "Che classe!" in collaborazione con l'istituto Treccani, "Gli Italians" per le storie di connazionali, "Cristianità", "Il confronto", "Paparazzi" in lingua inglese, "Casa Italia", "That's Italy", "Italian Genius" e "Rai Italy".

Il ruolo della Rai

«Il ruolo della Rai è aiutare gli italiani a capire come cambia il Paese ma anche aiutare l'estero a capire la nostra Nazione fuori dalle strumentalizzazioni», afferma Giampaolo Rossi, direttore generale della Rai. Per il direttore dell'Offerta estero Rai, Fabrizio Ferragni, «quando la Rai è unita, è invincibile e non ce n'è per nessuno. Alberto Barachini, «raccontare e raccontarsi è fondamentale per non essere raccontati dagli altri. Il servizio pubblico porta l'immagine migliore dell'Italia all'estero dove non mancano segnali di attenzione verso il nostro Paese. La piattaforma Rai Italy avrà bisogno di ulteriori sostegni, strada virtuosa che va sostenuta stipulando convenzioni».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 20:39

