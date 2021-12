Rai, il Cda approva le nomine dei nuovi direttori di genere: Coletta al Prime Time, ok al taglio delle edizioni notturne dei Tgr

Il Consiglio di Amministrazione della Rai riunito oggi a Milano ha espresso parere positivo alle nomine dei nuovi Direttori di genere proposte dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes. Il via libera - si apprende - è arrivato in maniera unanime, con un solo voto contrario sul nome di Stefano Coletta alla direzione Prime Time e un'astensione per Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction. Via libera del cda - si apprende ancora - a maggioranza anche al taglio dell'edizione notturna della Tgr.

Alla Direzione Day Time, che si occupa dei programmi di intrattenimento nell'arco della giornata, va Antonio Di Bella, attualmente corrispondente Rai da New York; per la Direzione Cultura ed Educational è stata scelta Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; alla Direzione Documentari si insedia Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction; la Direzione Fiction va alla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati; a prendere il ruolo di Direttore di Kids il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano; responsabile della Direzione Contenuti Digitali è Elena Capparelli, direttrice di Raiplay; alla Direzione Cinema e Serie Tv è stato nominato Francesco di Pace, capostruttura per cinema e fiction di Rai3.

Nel nuovo modello organizzativo le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento.

Le Direzioni di Genere sono tenute d'ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo. Il 18 novembre il Consiglio di Amministrazione, riunito a Napoli, aveva nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l'Approfondimento. Nella seduta di oggi, inoltre, il Consiglio ha approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l'anno 2022

