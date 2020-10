Propaganda Live: domani sera ospiti Zerocalcare, Massimo Sestini, Vinicio Capossela e Giorgio Mastrota

Nuovo appuntamento domani, venerdì 16 ottobre, con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi “Zoro”, in onda in diretta dalle 21.10 su La7. Tra gli ospiti della prossima puntata ci saranno Zerocalcare (al ritorno in studio), il fotoreporter Massimo Sestini, Giorgio Mastrota in collegamento e Vinicio Capossela, che festeggerà sul palcoscenico di Propaganda Live i 30 anni di “All’una e trentacinque circa”, il suo album d’esordio.



Diego Bianchi torna con il suo reportage in modalità tolleranza Zoro. Tra i temi trattati la difficoltà di affrontare questo periodo di emergenza sanitaria per chi vive in periferia, al Quarticciolo a Roma, attraverso le storie dei suoi abitanti.

Nel corso della serata nuovo collegamento con il conduttore Giorgio Mastrota, mentre non mancheranno le divertenti parodie di Fabio Celenza e il nuovo monologo di Andrea Pennacchi.



In studio gli ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.



Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

