Prime Video, da Lillo a Bentivoglio fino alla Champions League: tutti i protagonisti della prossima stagione

di Alessandra De Tommasi

Prime Video mette lo sprint per la prossima stagione arricchendola di molti più prodotti made in Italy. Alcuni sono i sequel di serie (Monterossi) o film (Fatela girare) già amati, altri mescolano le carte in tavola, ad esempio trasformando una storia seguitissima come Sul più bello in un progetto a puntate.

Il film di Natale, Elf Me, trasforma Lillo in un aiutante di Santa Claus un po’ pasticcione, mentre alcuni attori – da Claudia Gerini a Pierpaolo Spollon – si sfidano nella Karaoke Night. E, per sdoganare il porno in maniera ironica coniugandolo all’empowerment femminile, ci pensa Diana Del Bufalo e la commedia Pensati sexy. Non c’è (ancora) traccia dei Ferragnez, ma intanto è confermata per altri quattro anni la Champions League.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA