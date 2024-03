Pechino Express, Fabio Caressa e la figlia Eleonora: «Benedetta Parodi? Felice di non essere partita con noi»

di Redazione web

Fabio Caressa e la figlia Eleonora formano una delle coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express: i Caressa. I due sono partiti all'avventura e, attraverso Vietnam, Laos e Sri Lanka, dovranno affrontare varie prove più o meno complicate e diverse sfide di resistenza. In una recente intervista rilasciata a FanPage, Fabio ed Eleonora hanno raccontato la loro esperienza all'interno del programma più itinerante che ci sia. Il telecronista ha riassunto il viaggio suo e della figlia con questa espressione: «Una lacrima e un'incazzatura».

L'intervista di Fabio Caressa ed Eleonora

Nella simpatica intervista di coppia che Fabio Caressa ed Eleonora hanno rilasciato a FanPage hanno raccontato il loro viaggio all'insegna dell'avventura. La ragazza ha detto: «Ho visto un suo lato più sensibile ed emotivo. Sono usciti momenti di vicinanza e condivisone» e il telecronista sportivo ha confermato, aggiungendo: «Per me è molto importante avere sempre una persona calma accanto. Mia moglie Benedetta, mia figlia Eleonora e Beppe Bergomi in telecronaca, perché mi serve un polo positivo rispetto al mio, che è un po' esplosivo».

Poi, a papà e figlia è stato chiesto cosa ne pensasse Benedetta Parodi del loro viaggio insieme ed Eleonora ha risposto: «Mamma è felice di vedercelo fare e anche di non essere partita lei, anche perché in un viaggio del genere vieni messo a nudo di tutto, anche di quelle cose che nella vita di tutti i giorni cerchi un po' di nascondere».

Papà Fabio Caressa

Inoltre, a Fabio Caressa è anche stato chiesto che tipo di papà sia e lui ha risposto: «Non sono per niente geloso». Eleonora ha aggiunto: «Sono molto libera, in generale nella mia famiglia c'è una grandissima libertà.

