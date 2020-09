Patrizia Gucci a Storie Italiane: «Quella vera sono io, basta scambiarmi per la Reggiani»

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 15:47

«La verasono io». La pronipote del fondatore della casa di moda ha chiarito la sua vera identità asu Rai Uno. La donna, ospite questa mattina disi è lamentata di essere scambiata spesso pernota alle cronache perché mandante dell’omicidio delavvenuto nel 1995, per il quale ha scontato 17 anni di galera.«Sono stufa. Ho passato un sacco di guai per via di questo doppio nome. Ora è spuntata anche Patricia», ha dichiarato a gran voce ai microfoni di Storie Italiane, in riferimento alla sorellastra del padre, accusata dalla figlia di essere a conoscenza degli abusi da lei subìti dal patrigno, sui quali avrebbe taciuto.«Sono stata chiamata per un vestito che avrei ordinato e la mia foto è finita su un giornale per via della vendita di una casa», ha raccontato, commentando anche la notizia relativa alla scelta didi interpretare Patrizia Reggiani in un film. «È la terza volta che lo annunciano, vedremo se lo realizzeranno», ha affermato in proposito.L'omonimia perseguita la pronipote del fondatore della maison, che deve ribadire con forza di non avere niente a che fare con l'altra Patrizia (la Reggiani), condannata per l’omicidio del marito Maurizio Gucci. Come se non bastasse la "maledizione" del nome, la donna deve anche sottolineare di essere una persona diversa da quellafiglia di secondo letto del nonno Aldo, accusata da una figlia di aver ignorato gli abusi sessuali del patrigno.