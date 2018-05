Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Credo che sia molto confuso. Lo stesso giorno in cui ha fatto il confessionale su Nina, ne ha fatto uno su di me, dicendo che spera io lo aspetti fuori»., a Domenica Live, commenta la nostalgia manifestata daper la sua ex fidanzata«A Luigi ho voluto bene e voglio bene, mi sono attaccata molto nella Casa, perché la situazione ti porta a trovare delle persone alle quali affezionarti, ma da lì ad avere una storia c’è un mondo».Ad animare il dibattito tra gli ospiti in studio, però, sono soprattutto le immagini dell'incontro tra Patrizia e Mariana all'interno della casa. In studio, a difendere, c’è la madre:«Come mamma ti posso capire, ma non posso condividere le parole che hai detto, le hai detto "schifosa". La trasmissione di Barbara D’Urso è vista in tutta Italia. Schifosa è una parola che non può essere portata avanti. Tu dici che lei va in giro per la casa con vestiti che tu non metteresti ma lei ha detto che le piace mostrarsi. E comunque per l’educazione che le abbiamo dato in casa, lei quella parola non la avrebbe mai usata. Poi tu sei fuori e lei è dentro, ci sarà un motivo».Patrizia Bonetti sottolinea come la parola “schifosa” sia nata come reazione agli insulti: «Lei mi ha detto p…».A chiudere il dibattito è: «Tua figlia, Mariana, ha usato un termine bruttissimo contro Patrizia e lei ha usato un termine brutto contro di lei».La madre di Mariana, però, continua a difenderla, "glissando" sul comporto della figlia, definito falso anche da, ospite in trasmissione.«Stava giocando - dice la madre di Mariana - non era tenuta a dire di averti nominato. Era un gioco».