Aida Nizar fuori di seno: siparietto trash a Domenica Live

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Sono ancora più carica, con più voglia di vivere, con più voglia di godere, con più voglia di comunica che dobbiamo adorare la nostra vita. Quando uno sta bene con se stesso nessuno può fargli male».a Domenica Live per raccontare l’uscita dal Grande Fratello, inizia il suo siparietto ed è subito trash.la invita a tirare su la scollatura del vestito, perché si vede molto più del consentito, Aida esegue ma rilancia:«Ho un seno bellissimo. Era enorme, l’ho tagliato. Anche tu hai un seno bellissimo, abbiamo un seno bellissimo, vero? - chiede al pubblico, strappando l’applauso - allora godiamocelo».Non contenta, su invito della D’Urso, le tocca il seno per constatare che non è stato ritoccato. E i primi minuti sono tutti dedicati a scollatura e curve.«Dov’è la mia camera?», chiede più volte per mostrare i “cartonicini” scritti durante la Casa. E poi: «Mi viene un orgasmo quando vedo questo punto rosso.. ».Poi si avvicina a Barbara D’Urso: «Mi viene l’ansia quando sono accanto a te».Poi canta i suoi scritti, abbraccia la D’Urso, chiede le coccole, ribadisce l’amore per l’Italia e ripete frasi italiane e via dicendo. Un piccolo show.Attacca poi Malgioglio.«Qui in Italia sono tutti famosi, io in Spagna non li ho mai sentiti. Cristiano Malgioglio è un grande artista ora perché parla di Aida».Poi si rivolge al pubblico:«Noi dobbiamo dire adoriamo la nostra vita. Diciamolo».Barbara D’Urso cita Piero Chiambretti.«È famosissimo a casa sua, in Spagna non lo conosce nessuno».In trasmissione, Chiambretti ha fatto vedere un video di una televisione spagnola in cui Aida sembra rubare dei prodotti al supermercato.«Lo avevo pagato prima. Il supermercato mi ha dovuto pagare tantissimo e mi ha chiesto scusa. L'unica cosa che Aida ruba è il cuore degli italiani».Rivolta al pubblico, Aida domanda:«Volete che Aida torni nella casa? Il pubblico decide».In studio anche la mamma di Aida.Barbara D'Urso domanda come mai Aida, che piace tanto al web, sia stata eliminata sia dai reality spagnoli che da quello italiano. E Aida non perde tempo: «Perché io non sono fatta per i reality, io sono fatta per stare lì accanto a te».