Paolo Ruffini su Diana Del Bufalo: «Non è vero che l'ho tradita. Mi ha lasciato lei, ecco come»

Paolo Ruffini ha fatto chiarezza sulla fine della sua storia con Diana Del Bufalo. In un'intervista, l'attore e conduttore ha spiegato che è stata la collega ed ex fidanzata a lasciarlo mettendo fine alla loro relazione e di aver solo potuto «accettare». La sua versione dei fatti, però, non è la stessa che aveva raccontato l'attrice Diana Del Bufalo: quale sarà la verità?

La versione dei fatti di Paolo Ruffini

La storia d'amore tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è finita nel 2020.

Lui, però, intervistato dal settimanale Oggi, ha rilasciato una versione diversa: «È stata una storia d’amore bella e semplice - ha spiegato Paolo Ruffini -. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente "Non me la sento più di stare insieme a te’”. Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi».

L'attore ha proseguito sostenendo di continuare a seguire l'ex fidanzata nelle sue attività artistiche. Sa che è fidanzata e si dice felice per questo. Ma la sua versione dei fatti sulla loro rottura non sembra corrispondere: quale sarà la verità?

