Pamela Prati a Domenica In? L'indiscrezione: doveva scusarsi, ma la Rai blocca tutto

Pamela Prati

Venerdì 25 Ottobre 2019, 21:25

Nelle ultime ore, sui social, sono circolate indiscrezioni circa una presunta partecipazione della showgirl sarda al centro dellonel programma condotto da Mara Venier.Pamela Prati alla prossima puntata di 'Domenica in' è una notizia che ha trovato contemporaneamente conferma e smentita.A quanto apprende l'Adnkronos, Pamela Prati era stata invitata per scusarsi con Mara Venier dopo le false dichiarazioni sul matrimonio cone per partecipare alla prima parte di 'Domenica in', quella dedicata all'intrattenimento, ma Rai1 ha deciso di bloccare tutto.Pamela Prati era stata ospite di Mara Venier l'anno scorso. Nel salotto televisivo di Rai Uno, come in quelli delle altre reti, aveva raccontato la sua storia d'amore e annunciato le sue nozze, ma tutto si era rivelato falso.