Alla Palombelli la prima sfida con la Gruber

La prima sfida traè stata vinta allo sprint dalla prima con Stasera Italia su Retequattro: 5,3% contro 5%. Otto e mezzo tornava dopo la pausa estiva e si è visto abbassare di un bel punto e mezzo di share la media. Ma il campionato è ancora lungo e ci sarà modo per rifarsi.In prima serata vince l’Italia di Mancini, ma solo sui dati di ascolto, visto che in campo è stata una delusione: 32,5% di share e oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori delusi sintonizzati su Raiuno. Buona partenza per Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi, nonché di Unomattina.Al pomeriggio il ritorno di Maria De Filippi con Uomini e Donne la fa da padrona: 2.670.000 spettatori e 22,16% di share contro 1.416.000 e 10,59% di Vieni da me con Caterina Balivo. Testa a testa invece tra Barbara d'Urso (in ripresa grazie anche all'effetto Maria) e la Vita in diretta.