Nadia Toffa compie 40 anni e festeggia il compleanno sui social: «Le mie emozioni non finiscono qui»

Nadia Toffa che compie oggi 40 anni: la conduttrice de Le Iene, che da tempo sta combattendo contro un cancro, si è dedicata un post su Instagram con una foto in cui si mostra sorridente e con le dita a V in segno di vittoria. Un post che nell'arco di poche ore ha già superato gli 80mila like.



Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni - scrive Nadia - ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore

Lunedì 10 Giugno 2019, 15:07

».Nadia, che ha dovuto affrontare diversi cicli di chemio per combattere contro il cancro, poche settimane fa ha detto di essere in fase di miglioramento: ancora presto parlare di guarigione, ma intanto la Toffa ha potuto abbandonare quella parrucca che aveva portato per tanto tempo, e sta pian piano tornando alla forma migliore.