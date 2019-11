Miss Italia, a Roma il casting nazionale per “Miss 365”

Venerdì 15 Novembre 2019, 11:59

Raggiunto il traguardo degli 80 anni con l’elezione di Carolina Stramare,dà il via a una nuova edizione, invitando tutte le aspiranti reginette dello Stivale a presentarsi il 10 dicembre prossimo a Roma al “Crowne Plaza” per il casting nazionale di. A partire dalla mattina alle ore 9.30, nella struttura di via Aurelia Antica le ragazze dovranno convincere la giuria tecnica (ancora da definire) a pronunciare la fatidica frase “Per te Miss Italia non finisce qui”.Quel giorno, a passare la selezione, saranno tre finalistee, in un successivo momento, verrà comunicata la vincitrice.dell’81esima edizione del concorso, saltando i casting provinciali e regionali estivi, come avvenne per la romana Susanna Giovanardi lo scorso anno. A dare consigli su come affrontare la prova ideata 30 anni fa da Enzo Mirigliani è sua figlia Patrizia, la patron: «Insieme alla vostra bellezza, portate la vostra determinazione, il desiderio di essere protagoniste con il vostro talento, la convinzione di partecipare a un concorso unico del quale parlano, oggi e in futuro, le pagine della nostra storia», spiega la Presidente dello storico Premio.è sufficiente andare sul sito di Miss Italia alla voce “ Partecipa ” e compilare il modulo online. La tappa che apre “Miss Italia 2020”, edizione che registra già 1350 iscritte, vi aspetta e partecipare potrebbe essere di buon auspicio per la corona, come fu per Miriam Leone, diventata “Miss 365” prima e “Miss Italia” subito dopo.