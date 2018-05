Michele Santoro torna in prima serata con quattro puntate dedicate al caso Moro e si candida per il CDA Rai

"Hanno preso #AldoMoro, e tu cosa pensi? Bisogna trattare?"

torna in prima serata su, a partire da giovedì 10 maggio alle 21.05, con quattro puntate didedicate al“La fiction - ha detto Santoro in conferenza stampa - viaggia verso lo svelamento di una nuova pista investigativa che abbiamo anticipato di qualche anno rispetto ad oggi” .La conferenza stampa è stata anche l'occasione per il presentatore di fare una battuta a proposito del Cda Rai: "Ho detto faccio una provocazione, visto che ci si può candidare al Cda Rai manderò il mio curriculum a Camera e Senato. Non perché pensi di farcela, non ho nessuna speranza che mi scelgano, ma per lo meno li costringerò ad aprire un dibattito, a scegliere una persona diversa da me ma che almeno alcune delle idee che sventolerò nei prossimi giorni potrebbe condividerla. La mia idea principale è costituita da due punti: che qualunque cosa produca il servizio pubblico io devo sapere quanto costa realmente - spiega - e che il 40% della produzione del servizio pubblico deve andare a produttori indipendenti". Le due Camere, come previsto dalla nuova legge dovranno infatti scegliere quattro componenti del Cda di viale Mazzini.Tornando al programma, iha sottolineato:"Questo è un progetto frutto di un lunghissimo lavoro - ha sottolineatoche giustappone due mestieri molto diversi, quello giornalistico e quello registico. Ho visto la prima puntata della fiction e sono rimasto colpito dalla grande qualità e dalla forza del racconto. Alla fine delle celebrazioni del quarantennale del sequestro Moro, a cui Rai1 ha dedicato pagine importanti, su Rai3 arriva Santoro con un lavoro davvero sperimentale che merita la prima serata sul servizio pubblico".Come si svilupperà "M":si alterneranno al centro della scena, rivivendo nell’interpretazione di un attore, tutto questo attraverso il docudrama in forma di fiction con il teatro in diretta e l’approfondimento giornalistico.Il racconto della fiction partirà dai giorni del sequestro Moro per arrivare agli inizi degli anni ’90 e porterà a conoscenza del pubblico elementi assolutamente inediti sul sequestro del grande statista democristiano. A fare da filo conduttore sarà la vicenda di Mino Pecorelli, direttore di OP-Osservatore Politico, ucciso in circostanze misteriose a un anno dal rapimento di Aldo Moro.I 55 giorni del sequestro rivivranno in studio come se la vicenda si stesse svolgendo in tempo reale e al pubblico a casa verrà chiesto di interagire per misurare come è mutata la sensibilità degli italiani rispetto ai temi che allora divisero l’opinione pubblica, in primis se fosse giusto o meno trattare per salvare la vita di Aldo Moro. In ogni puntata si alterneranno testimoni veri con l’interpretazione degli attori, e una nota di rilievo sarà l’interpretazione di, figlio del segretario del P.S.I. Bettino Craxi, che darà voce alle parole del padre.