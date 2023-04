Maurizio Ferrini, la crisi della signora Coriandoli: «Ero famoso, ho perso tutto. Ho speso molto più di quanto avessi»

di Redazione web

Maurizio Ferrini racconta il suo momento buio: «Ero famoso, ho perso tutto: mi hanno aiutato Arbore, Frassica, e la signora Coriandoli». L'attore e comico, presenza fissa a Che tempo che fa nei panni del suo celebre personaggio Emma Coriandoli, alla vigilia dei 70 anni (che compie il 12 aprile), ha ripercorso in un'intervista a Repubblica il periodo difficile dopo la grande notorietà acquisita negli anni '90. «Non lavoravo, per guadagnare facevo persino gli oroscopi, sono un grande studioso di oroscopi. Ho vissuto un momento veramente difficile», ha spiegato.

Soldi e depressione

Eppure, negli anni d'oro i guadagni non sono mancati. Che fine hanno fatto i soldi? «Ho speso un sacco solo in viaggi e libri. Negli anni ero stato parsimonioso, non macchine sportive, scommesse, no. Solo libri e viaggi di cui non mi pento però ho speso molto di più di quanto avessi. Poi ho avuto la depressione». Ma dal male Ferrini è riuscito a trovare un risvolto positivo: «È stata una depressione creativa, ho scritto tre film che un giorno dovrei fare. Scrivevo come un pazzo».

Il grande rifiuto

Un momento di crisi dal quale è uscito grazie all'aiuto di due colleghi celebri: Renzo Arbore e Nino Frassica. Poi, nel 2005, l'Isola dei Famosi: «Arianna David, accusandomi di molestie sessuali inventate, mi ha fatto arrivare secondo. Lei fu cacciata, e il pubblico era dalla mia parte». E a proposito di carriera, c'è un rifiuto che ancora pesa sulle spalle dell'attore: a Sergio Leone. «Ancora mi scuso. Quando ho incontrato Francesca Leone, mi ha detto che a casa ero conosciuto come ‘quello stronzo di Ferrini’. Giusto così. La cosa avvenne a metà anni 80... Quando ci penso mi prenderei il cianuro».

