Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ospite a Pomeriggio 5. Il conduttore, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, si è raccontato daa 360 gradi. Il lavoro, l'amore pere anche momenti più dolorosi, come, di cui il giornalista sarebbe stato l'obiettivo.E proprio in merito a quel giorno, il 14 maggio 1993, Costanzo ha raccontato un aneddoto che riguarda la moglie. «Al momento dell'attentato - ha spiegato il conduttore - Maria si trovava in macchina seduta al mio fianco. Quel giorno eravamo sue non sulla nostra solita vettura. Probabilmente per questo motivo gli attentatori hanno ritardato quell'attimo l'esplosione che ci ha permesso di salvarci».Grande la paura di entrambi. Maria De Filippi sarebbe rimasta talmente sconvolta che avrebbe preso una decisione. «Da quel giorno - ha aggiunto Costanzo - mia moglie non vuole stare più in macchina con me.».Costanzo - che ha appena pubblicato il libro sulla sua vita Il tritolo e le rose - ha raccontato anche le premure della moglie Maria, che controlla con costanza. «Posso mangiare- ha concluso il giornalista - non sa di niente, è un'ipotesi di gelato». A quel punto Barbara D'Urso gli ha offerto una porzione di gelato senza zucchero. Costanzo è stato al gioco e lo ha mangiato in diretta. Neanche a dirlo, la notizia è un trend.