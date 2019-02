Ultimo aggiornamento: 15:16

«Non possiamo negare che questo rapporto ha avuto un prezzo alto, è costato molto. Se qualcuno si è opposto in famiglia? Sì, è stato faticoso. La differenza d’età c’è. Ci sono degli stereotipi. È facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito».Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1,si è mostrato felice accanto alla moglie Alessandra Moretti, dissolvendo così ogni dubbio su quella che sembrava una rottura. Il noto comico romano si è poi commosso nel veder scorrere sugli schermi le fotografie della figlia Anna e ha spiegato: «Lei nasce da una battaglia. Siamo onesti fino alla fine. Gli anni di differenza sono trenta. Vorrei avere 24 ore per godermela visto che non ho vent'anni e non posso godermela per altri cento».