Maria Esposito di Mare Fuori accusata per una frase sulle donne. I fan: «Un pensiero patriarcale e misogino»

Maria Esposito, conosciuta come Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, nelle ultime ore è stata criticata da molti utenti a causa di un pensiero sulle donne che ha espresso sul suo profilo Twitter. Sono stati immediati i commenti degli utenti che hanno reagito al contenuto del post. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a centinaia di uomini.

Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi.....

La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di averli.❤️ pic.twitter.com/JXjFaPSGiy