Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, la prima foto di coppia fa impazzire il web. Ma i fan notano un dettaglio

La notizia che Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario stiano insieme ormani non è una novità. Entrambi, stando anche agli ultimi indizi social, si stanno godendo a pieno la loro storia d'amore, tra spensieratezza, mare e felicità. Infatti, il giorno di Ferragosto è stato l'attore di Mare Fuori a pubblicare, nelle sue Instagram stories, una foto in compagnia della fidanzata: uno scatto semplice, in bianco e nero, che li immortala vicini, in viaggio per raggiungere un agriturismo a Castelnuovo di Farfa, nel Lazio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario: è amore? Paparazzati insieme dai fan in giro

«Sulla strada», è la didascalia che Massimiliano Caiazzo ha scritto a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono stati già paparazzati dal settimanale Chi: i due sono stati immortalati nella storica Piazzetta, dove si scambiavano diversi momenti di tenerezza.

Ma dopo questa foto di coppia, non servono più parole...

