Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario: è amore? Paparazzati insieme dai fan in giro per Roma

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario escono allo scoperto. "Carmine Di Salvo" di Mare Fuori e la ballerina professionista di Amici pare abbiamo una relazione in corso. L'indiscrezione che gira da mesi tra i fan della coppia, trova conferma nei video pubblicati sui social da parte dei fan che li paparazzano insieme al tavolino di un bar, in ristoranti e in giro per Roma.

I due, la cui storia d'amore non è mai stata ufficializzata, si mostrano senza problemi in pubblico. Se vi sia una relazione a tutti gli effetti non è ancora certo, ma dai commenti che si scambiano nei post Instagram, dalle indiscrezioni dei fan che li incontrano spesso da soli e dalle immagini presenti sui social pare sia riduttivo definirla sono un'amicizia.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, ancora insieme in giro per Roma. I due paparazzati tempo fa in macchina insieme a chiedere informazioni hanno fatto impazzire i fan.

L'attore di Mare fuori ha ottenuto il suo successo sul piccolo schermo grazie alla serie Rai ambientata nel carcere minorile di Nisida. Attore esordiente e già impegnato in altre pellicole cinematografiche, Massimiliano Caiazzo non ha mai confermato la sua storia d'amore con Elena D'Amario, ma i rumors sui due sono da tempo stati confermati tramite foto e video che li ritraggono insieme.

Solo amicizia?

La ballerina professionista di Amici ha avuto una storia nota al pubblico con l'attore Michele Morrone, ma la sua riservatezza la porta a non mostrare particolari dettagli sulla sua vita privata.

I video e le foto che circolano sui social, infatti, confermerebbero che i due intrattengono una storia amorosa, ma nulla è stato ufficializzato. I fan però adorano la coppia e sperano, presto, in una pubblica rivelazione ufficiale da parte dei due.

