Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, è ufficiale: «La nostra barca non naviga, vola»

La relazione tra Massimiliano Caiazzo (27 anni) ed Elena D'Amario (33 anni) è nata già da qualche mese, ma i due hanno preferito tenere segreto questo rapporto speciale. Nonostante durante il primo periodo siano stati molto bravi a nascondere la loro frequentazione, le foto dei loro avvistamenti in giro per Roma e Napoli sono arrivate in poco tempo, facendo sognare i fan.

L'ufficialità sarebbe arrivata con la prima pubblicazione di alcune storie di Elena e Massimiliano, ma per il compleanno dell'attore la bella ballerina ha deciso di condividere delle foto inedite di loro due con una dedica molto romantica.

Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario, la prima foto di coppia fa impazzire il web. Ma i fan notano un dettaglio

Massimiliano Caiazzo e Elena D'Amario: è amore? Paparazzati insieme dai fan in giro per Roma

Elena e Massimiliano non si nascondono più

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo hanno deciso di non nascondersi più e di mostrare a tutti il loro amore. Per il 27esimo compleanno dell'attore di Mare Fuori, la ballerina di Amici ha deciso di pubblicare il loro primo post Instagram insieme, con una dedica molto dolce: «La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio». Semplici parole piene di speranza per il futuro e di amore per il proprio partner.

Le foto dei due hanno scatenato i fan che sono accorsi a commentare e a fare gli auguri a Massimiliano, con frasi divertenti, come: «Non so se dire beato lui o beata lei.

La differenza d'età

La relazione tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo era stata presa di mira all'inizio dei primi rumor per via della differenza di età: lei è più grande di lui di 5 anni. Probabilmente questo sarà stato uno dei motivi per cui i due hanno deciso di aspettare molto prima di svelarsi al mondo (social).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 14:35

