Marco Mengoni, il monologo a Le Iene: «Quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io»

La puntata de 'Le Iene' del 18 maggio ha visto l'intervento di Marco Mengoni che ha pronunciato un intenso monologo. Il cantautore si è raccontato, portando la riflessione su un tema universale come il concetto di felicità. Tra aspettative a cui rispondere – proprie e altrui – e difficoltà da affrontare con lo sguardo sempre attento al prossimo. "In questi giorni, dovendo stare un pochino fermo, ho pensato tanto alla mia vita: momenti di gioia, dolori, paure… …enormi soddisfazioni e poi vuoti, altre gioie, lutti, rabbia e risate"."Spesso io sto male per colpa mia", continua "tutte le volte in cui mi preoccupo delle aspettative che gli altri hanno su di me. E cerco di soddisfarle, per non deluderli. Ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io".

