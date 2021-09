Marco Liorni , l'errore clamoroso del concorrente a Reazione a Catena fa infuriare i fan: «Ma è impazzito?». Oggi, a partire dalle 18.45 è andato in onda, come ogni giorno, il quiz estivo di Rai1 condotto da Marco Liorni. A spuntarla ancora una volta, le Campanelle, campionesse veterane, che hanno battuto i 3 di 8 all'intesa vincente. Ma è proprio durante questo gioco che è avvenuto un fatto inaspettato.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, il tenero annuncio: la famiglia si allarga. «Adesso ci sarà anche Gabriella...»

Gli sfidanti chiedono il raddoppio, che consiste nel dare una risposta contentente due termini. Le due concorrenti mettono insieme la definizione corretta: «È il presidente degli Stati Uniti». Ma la risposta di Andrea spiazza tutti: «Joe Biden (pronunciato come si scrive)». Liorni, dopo un attimo di incredulità, lo corregge: «Biden (pronunciato correttamente Baiden). Comunque te la diamo buona lo stesso».

Didascalia

Ma su Twitter piovono commenti: «Biden? Ma come gli è venuto?». E ancora: «Joe Biden, non si può sentire...». Alla fine all'ultima parola arrivano le Campanelle, che però stasera non riescono a indovinarla (era 'spaccato'). Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA