Marco Liorni , il gesto delle sfidanti a Reazione a Catena fa infuriare i fan: «Non si fa». Oggi in onda alle 18.45, il quiz estivo di Rai1. A confrontarsi, le campionesse Campanelle e le sfidanti Pane e Burraco. Ma ad attirare subito l'attenzione dei "reazioners" di Twitter è il presunto rapporto tra le sfidanti Marina, Mariella e Antonella.



Secondo i follower, infatti, Marina e Mariella non avrebbero rivolto parola ad Antonella durante tutto il gioco. E su Twitter piovono commenti: «Ma perché la evitano? Non si fa». E ancora: «Non se la filano proprio...». Insomma, i telespettatori avrebbero notato una scarsa intesa tra le tre Pane e Burraco.

Alla fine a spuntarla, sono ancora una volta le Campanelle che arrivano all'ultima parola. Oggi i termini a disposizione sono "velo e doccia" e la parola da indovinare inizia con "ci" e termina con "a". Le Campanelle dimezzano e giocano per 15.500 euro. Le Campanelle rispondono cipolla e vincono per la seconda sera di seguito. Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 20:42

