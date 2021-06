Mara Venier torna a Domenica In, pausa finita: ecco come sta la conduttrice

Mara Venier torna a 'Domenica In' dopo la pausa legata agli Europei e alle sue condizioni di salute. La conduttrice, infatti, è stata convalescente dopo un intervento andato male e ha dichiarato di aver vissuto un incubo. L'appuntamento con il contenitore domenicale è per il 20 giugno alle 14 su Rai 1. Tra gli ospiti Orietta Berti, Eleonora Abbagnato e Salvatore Esposito. Si tratta della quarantesima e penultima puntata della stagione.

Leggi anche > Maddalena Corvaglia smentisce le voci sul presunto fidanzamento con Berlusconi: «Non sono innamorata di nessuno»

Mara Venier torna a Domenica In

Mara Venier sta meglio dopo essere stata a casa una settimana. Si è operata d'urgenza dopo aver riportato una paresi al viso a causa di un intervento dentistico che le ha lesionato un nervo. La conduttrice ha denunciato sui social l'episodio, mentre al Corriere della Sera aveva confidato: «Non ce la faccio, sono tornata a casa, ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno».

Mara Venier, lo stop di Domenica In

Lo stop era già previsto. «La prossima settimana non andremo in onda – aveva annunciato la scorsa puntata – al posto di Domenica In ci sarà la partita degli Europei». Poco tempo dopo il post con la foto post-operatoria e il racconto di come parte della faccia fosse stata paralizzata per la lesione di un nervo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA